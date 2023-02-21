Филимонов Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонов Егор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Филимонов Филат

Мать: Филимонова Афимья

Рождение ребёнка
1828

Сын: Филимонов Никифор

Мать ребёнка: Филимонова Прасковья

Рождение ребёнка
1830

Сын: Филимонов Трофим

Мать ребёнка: Филимонова Прасковья

Рождение ребёнка
1832

Сын: Филимонов Зот

Мать ребёнка: Филимонова Прасковья

Смерть
Неизвестно
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