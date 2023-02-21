Филимонов Егор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Филимонов Филат
Мать: Филимонова Афимья
Рождение ребёнка
1828
Сын: Филимонов Никифор
Мать ребёнка: Филимонова Прасковья
Рождение ребёнка
1830
Сын: Филимонов Трофим
Мать ребёнка: Филимонова Прасковья
Рождение ребёнка
1832
Сын: Филимонов Зот
Мать ребёнка: Филимонова Прасковья
Смерть
Неизвестно