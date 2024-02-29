Мартыненко Нинель Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1970
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1970
Отец: Гальченко Владимир Ильич
Мать: Гальченко Нина Ивановна
Рождение ребёнка
08.10.2000
Дочь: Бельченко Ксения Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мартыненко Александр Александрович