Мартыненко Нинель Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартыненко Нинель Владимировна

Мартыненко Нинель Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1970

Пол

Женский

Отец

Мать

1940 г.р.

Дети

2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1970

Отец: Гальченко Владимир Ильич

Мать: Гальченко Нина Ивановна

Рождение ребёнка
08.10.2000

Дочь: Бельченко Ксения Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартыненко Александр Александрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close