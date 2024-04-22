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Николай Никитин (Ович)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Никита Венедиктов (Ич)

Мать: Марфа Фомина (Чна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
17.04.1833 ст.

Жена: Марья Маркова (Вна)

Рождение ребёнка
1849

Сын: Иван Николаев (Ич)

Мать ребёнка: Марья Маркова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Мария Николаева (Вна)

Мать ребёнка: Марья Маркова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
?.10.1857

Сын: Константин Николаев (Ич)

Мать ребёнка: Марья Маркова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно
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