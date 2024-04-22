Николай Никитин (Ович)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Никита Венедиктов (Ич)
Мать: Марфа Фомина (Чна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
17.04.1833 ст.
Жена: Марья Маркова (Вна)
Рождение ребёнка
1849
Сын: Иван Николаев (Ич)
Мать ребёнка: Марья Маркова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Мария Николаева (Вна)
Мать ребёнка: Марья Маркова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
?.10.1857
Мать ребёнка: Марья Маркова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно