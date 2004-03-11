Солдатенко Виктор Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолдатенко Виктор Валерьевич

Солдатенко Виктор Валерьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.2004

Отец: Солдатенко Валерий Викторович

Мать: Солдатенко Юлия Игоревна