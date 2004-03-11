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Солдатенко Виктор Валерьевич
Солдатенко Виктор Валерьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.03.2004
Пол
Мужской
Отец
Солдатенко Валерий Викторович
1978 г.р.
Мать
Солдатенко (Логунова) Юлия Игоревна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.2004
Отец:
Солдатенко Валерий Викторович
Мать:
Солдатенко Юлия Игоревна
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