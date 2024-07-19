Буханова (Ермакова) Мария Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1874
Крещение
21.07.1874 ст.
Бракосочетание
27.01.1893 ст.
Поручители- по жениху: крестьяне д. Выползово Василий Михайлов и Антоний Парфенов; -по невесте: крестьяне д. Яковскаго Косьма Евыимов и д. Павлова Алексей Яковлев
Рождение ребёнка
24.08.1894 ст.
Дочь: Пырышева Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Буханов Сергей Павлович
Выползово, Озерищенская волость, Дорогобужский уезд
Смерть
Неизвестно