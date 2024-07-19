Буханова (Ермакова) Мария Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буханова (Ермакова) Мария Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1874

Отец: Ермаков Кузьма Гаврилов

Мать: Ермакова Евфимия Максимова

Крещение
21.07.1874 ст.
Бракосочетание
27.01.1893 ст.

Муж: Буханов Сергей Павлович

Поручители- по жениху: крестьяне д. Выползово Василий Михайлов и Антоний Парфенов; -по невесте: крестьяне д. Яковскаго Косьма Евыимов и д. Павлова Алексей Яковлев
Рождение ребёнка
24.08.1894 ст.

Дочь: Пырышева Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Буханов Сергей Павлович

Выползово, Озерищенская волость, Дорогобужский уезд
Смерть
Неизвестно

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