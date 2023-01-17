Мюфке Карл (Карл Герман Людвиг) Людвигович
Место рождения
Дата рождения11.02.1868
Дата смерти14.02.1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1896
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1897 по 1912
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1912 по 1933
Смерть
14.02.1933