Мюфке Карл (Карл Герман Людвиг) Людвигович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мюфке Карл (Карл Герман Людвиг) Людвигович

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

11.02.1868

Дата смерти

14.02.1933

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
По 1896
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1897 по 1912
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1912 по 1933
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
14.02.1933
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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