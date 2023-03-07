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Мушников Александр Васильевич

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Место рождения

Улитино, Фетиньинская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Мушников Василий Михаилович

Мать: Мушникова ?

Улитино, Фетиньинская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
10.02.1908

Жена: Мушникова Анна Ивановна

Богородицерождественская Братковская церковь
Рождение ребёнка
20.11.1908

Сын: Мушников Владимир Александрович

Мать ребёнка: Мушникова Анна Ивановна

Улитино, Фетиньинская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
18.04.1910

Сын: Мушников Константин Александрович

Мать ребёнка: Мушникова Анна Ивановна

Улитино, Фетиньинская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
03.10.1914

Дочь: Артемия Александровна

Мать ребёнка: Мушникова Анна Ивановна

Улитино, Фетиньинская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мушников Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Мушникова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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