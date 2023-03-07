Мушников Александр Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: Мушников Василий Михаилович
Мать: Мушникова ?
Бракосочетание
10.02.1908
Жена: Мушникова Анна Ивановна
Богородицерождественская Братковская церковь
Рождение ребёнка
20.11.1908
Сын: Мушников Владимир Александрович
Мать ребёнка: Мушникова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
18.04.1910
Сын: Мушников Константин Александрович
Мать ребёнка: Мушникова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
03.10.1914
Дочь: Артемия Александровна
Мать ребёнка: Мушникова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мушников Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Мушникова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно