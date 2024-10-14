Судакова (Лаврентьева) Александра Степановна 16.04.1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Судакова (Лаврентьева) Александра Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Около 1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1888

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
19.01.1907

Муж: Судаков Тимофей Михайлович

жених села Урено-Карлинской слободы и невеста сельца Вознесенского
Смерть
Неизвестно

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