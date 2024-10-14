Судакова (Лаврентьева) Александра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1888
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
19.01.1907
жених села Урено-Карлинской слободы и невеста сельца Вознесенского
Смерть
Неизвестно