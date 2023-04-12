Гандурин Александр Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1877
Дата смерти21.02.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1877
Рождение ребёнка
30.12.1911
Сын: Рюминский Александр Александрович
Мать ребёнка: Рюминская Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
14.02.1913
Сын: Рюминский Николай Александрович
Мать ребёнка: Рюминская Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
08.08.1914
Дочь: Рюмина Валентина Александровна
Мать ребёнка: Рюминская Валентина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.02.1915