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Гандурин Александр Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1877

Дата смерти

21.02.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1877

Отец: Гандурин Антон Михайлович

Мать: Гандурина Александра Рафаиловна

Рождение ребёнка
30.12.1911

Сын: Рюминский Александр Александрович

Мать ребёнка: Рюминская Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
14.02.1913

Сын: Рюминский Николай Александрович

Мать ребёнка: Рюминская Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
08.08.1914

Дочь: Рюмина Валентина Александровна

Мать ребёнка: Рюминская Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рюминская Валентина Николаевна

Смерть
21.02.1915