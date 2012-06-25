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Кленюшин Владимир Антонович

Место рождения

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

25.06.2012

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.2012

Отец: Кленюшин Антон Александрович

Мать: Голованова Наталия Владимировна

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область