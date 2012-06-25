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Кленюшин Владимир Антонович
Кленюшин Владимир Антонович
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Место рождения
Родники
, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Дата рождения
25.06.2012
Пол
Мужской
Отец
Кленюшин Антон Александрович
1985 г.р.
Мать
Голованова (Лоськова) Наталия Владимировна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.2012
Отец:
Кленюшин Антон Александрович
Мать:
Голованова Наталия Владимировна
Родники
, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
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