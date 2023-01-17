Дельвиг Антон Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дельвиг Антон Антонович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.08.1798

Дата смерти

29.01.1831

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1798 по 1811
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1811 по 1817
Пушкин, Царскосельский уезд
Место жительства
С 1817 по 1831
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
29.01.1831
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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