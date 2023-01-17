Дельвиг Антон Антонович
Место рождения
Дата рождения17.08.1798
Дата смерти29.01.1831
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1798 по 1811
Место жительства
С 1811 по 1817
Пушкин, Царскосельский уезд
Место жительства
С 1817 по 1831
Смерть
29.01.1831