Шипицына Мария Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Шипицын Иван Зиновьевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Шипицын Иван Зиновьевич
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Шипицын Иван Зиновьевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Шипицын Иван Зиновьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно