Шипицына Мария Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Мария Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Шипицын Иван Зиновьевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Шипицын Иван Зиновьевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Шипицын Иван Иванович

Отец ребёнка: Шипицын Иван Зиновьевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Шипицын Иван Зиновьевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Иван Зиновьевич

Смерть
Неизвестно
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