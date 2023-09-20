Горбунов Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Анатолий
Мать ребёнка: Горбунова (Рыжкова) Федосья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горбунова) Анна
Мать ребёнка: Горбунова (Рыжкова) Федосья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Алексей
Мать ребёнка: Горбунова (Рыжкова) Федосья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Владимир
Мать ребёнка: Горбунова (Рыжкова) Федосья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Виктор
Мать ребёнка: Горбунова (Рыжкова) Федосья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Демьян
Мать ребёнка: Горбунова (Рыжкова) Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Шмакова (Горбунова) Мария
Мать ребёнка: Горбунова (Рыжкова) Федосья
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Самарина (Горбунова) Шура (Александра)
Мать ребёнка: Горбунова (Рыжкова) Федосья
Смерть
Неизвестно