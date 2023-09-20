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Горбунов Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Анатолий

Мать ребёнка: Горбунова (Рыжкова) Федосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горбунова) Анна

Мать ребёнка: Горбунова (Рыжкова) Федосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Алексей

Мать ребёнка: Горбунова (Рыжкова) Федосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Владимир

Мать ребёнка: Горбунова (Рыжкова) Федосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Виктор

Мать ребёнка: Горбунова (Рыжкова) Федосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Демьян

Мать ребёнка: Горбунова (Рыжкова) Федосья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова (Рыжкова) Федосья

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Шмакова (Горбунова) Мария

Мать ребёнка: Горбунова (Рыжкова) Федосья

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Самарина (Горбунова) Шура (Александра)

Мать ребёнка: Горбунова (Рыжкова) Федосья

Смерть
Неизвестно

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