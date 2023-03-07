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Покрышкина Марфа Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

После 1867

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Покрышкин Иван Григорьев

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Харитонья Иванова

Отец ребёнка: Покрышкин Иван Григорьев

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Устинья Иванова

Отец ребёнка: Покрышкин Иван Григорьев

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Покрышкин Григорий Иванов

Отец ребёнка: Покрышкин Иван Григорьев

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покрышкин Иван Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1867
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