Мерзляков Леонид Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.?
Сын: Мерзляков Сергей Леонидович
Мать ребёнка: Мерзлякова Людмила Сергеевна
Рождение ребёнка
28.09.?
Сын: Мерзляков Илья Леонидович
Мать ребёнка: Мерзлякова Людмила Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно