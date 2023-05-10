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Мерзляков Леонид Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.?

Сын: Мерзляков Сергей Леонидович

Мать ребёнка: Мерзлякова Людмила Сергеевна

Рождение ребёнка
28.09.?

Сын: Мерзляков Илья Леонидович

Мать ребёнка: Мерзлякова Людмила Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерзлякова Людмила Сергеевна

Смерть
Неизвестно