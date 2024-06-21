Космовский Николай Сергеевич 1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Космовский Николай Сергеевич

Место рождения

Деревня Никишино, Шемуршинский район, Чувашская АССР

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Космовский Сергей Дмитриевич

Мать: не указана

Деревня Никишино, Шемуршинский район, Чувашская АССР
Рождение ребёнка
24.01.1926

Дочь: Гуманенко (Космовская) Таисия Николаевна

Мать ребёнка: Космовская (Корчагина) Анна Яковлевна

Деревня Никишино, Шемуршинский район, Чувашская АССР
Рождение ребёнка
17.04.1932

Дочь: Кривошеева Галина Николаевна

Мать ребёнка: Космовская (Корчагина) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
07.04.1937

Дочь: Прокофьева Дина Николаевна

Мать ребёнка: Космовская (Корчагина) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
22.06.1938

Дочь: Строгова (Космовская) Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Космовская (Корчагина) Анна Яковлевна

Шемурша, Шемуршинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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