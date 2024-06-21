Космовский Николай Сергеевич
Место рожденияДеревня Никишино, Шемуршинский район, Чувашская АССР
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Космовский Сергей Дмитриевич
Мать: не указана
Деревня Никишино, Шемуршинский район, Чувашская АССР
Рождение ребёнка
24.01.1926
Дочь: Гуманенко (Космовская) Таисия Николаевна
Мать ребёнка: Космовская (Корчагина) Анна Яковлевна
Деревня Никишино, Шемуршинский район, Чувашская АССР
Рождение ребёнка
17.04.1932
Дочь: Кривошеева Галина Николаевна
Мать ребёнка: Космовская (Корчагина) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
07.04.1937
Дочь: Прокофьева Дина Николаевна
Мать ребёнка: Космовская (Корчагина) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
22.06.1938
Дочь: Строгова (Космовская) Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Космовская (Корчагина) Анна Яковлевна
Шемурша, Шемуршинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно