Апилина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Крупин Алексей Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крупин Иван Алексеев
Отец ребёнка: Крупин Алексей Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно