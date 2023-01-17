Щетинин Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения21.03.1921
Дата смерти03.10.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1940
Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1962 по 1968
Смерть
03.10.1968