Щетинин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щетинин Николай Иванович

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Место рождения

Михеевская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

21.03.1921

Дата смерти

03.10.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Михеевская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
По 1940
Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1962 по 1968
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
03.10.1968
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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