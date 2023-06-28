Нилова (Абрамова) Анна Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нилова (Абрамова) Анна Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1900

Дочь: Широкова Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Нилов Семён Нилович

Рождение ребёнка
25.03.1903

Дочь: Цветкова Анна Семёновна

Отец ребёнка: Нилов Семён Нилович

Шестаково, Ошейкинская волость, Волоколамский уезд
Рождение ребёнка
23.03.1913

Дочь: Миронова Анастасия Семёновна

Отец ребёнка: Нилов Семён Нилович

Рождение ребёнка
09.02.1985

Дочь: Нилова Мария Семёновна

Отец ребёнка: Нилов Семён Нилович

Смерть
Неизвестно