Нилова (Абрамова) Анна Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1900
Дочь: Широкова Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Нилов Семён Нилович
Рождение ребёнка
25.03.1903
Дочь: Цветкова Анна Семёновна
Отец ребёнка: Нилов Семён Нилович
Шестаково, Ошейкинская волость, Волоколамский уезд
Рождение ребёнка
23.03.1913
Дочь: Миронова Анастасия Семёновна
Отец ребёнка: Нилов Семён Нилович
Рождение ребёнка
09.02.1985
Дочь: Нилова Мария Семёновна
Отец ребёнка: Нилов Семён Нилович
Смерть
Неизвестно