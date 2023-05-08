Кривенко Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенко Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривенко Елена Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривенко Алексей Петрович

Мать ребёнка: Сисина Любовь Грегорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривенко Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Сисина Любовь Грегорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сисина Любовь Грегорьевна

Смерть
Неизвестно