Кузьмин (Герасимов) Константин Кузьмич 01.12.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузьмин (Герасимов) Константин Кузьмич

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Место рождения

Лудзи-Шудзи, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

01.12.1925

Дата смерти

12.04.1977

Пол

Мужской

Отец

Мать

1895 г.р.

Дети

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Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1925

Отец: Герасимов Кузьма Герасимович

Мать: Терентьева Елена

Лудзи-Шудзи, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина (Костина) Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина (Костина) Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина (Костина) Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
25.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина (Костина) Евдокия Сергеевна

Старые Юбери, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
12.04.1977

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