Кузьмин (Герасимов) Константин Кузьмич
Место рождения
Дата рождения01.12.1925
Дата смерти12.04.1977
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1925
Отец: Герасимов Кузьма Герасимович
Мать: Терентьева Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1958
Старые Юбери, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
12.04.1977