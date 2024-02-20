Туганова (Тулатова) Гуштин Хакяшевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туганова (Тулатова) Гуштин Хакяшевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тулатов Хасако (Хакяша)

Мать: Тулатова (Зурапова-Кубатиева) Фердауз Айдаруковна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туганов Заурбек

Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Туганова) Губата

Отец ребёнка: Туганов Заурбек

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Разакова (Туганова) Эмыхан

Отец ребёнка: Туганов Заурбек

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Багирова (Туганова) Тамара

Отец ребёнка: Туганов Заурбек

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Туганов Заурбек

Рождение ребёнка
1927

Сын: Туганов Каурбек

Отец ребёнка: Туганов Заурбек

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