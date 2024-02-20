Туганова (Тулатова) Гуштин Хакяшевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туганов Заурбек
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Туганова) Губата
Отец ребёнка: Туганов Заурбек
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Разакова (Туганова) Эмыхан
Отец ребёнка: Туганов Заурбек
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Багирова (Туганова) Тамара
Отец ребёнка: Туганов Заурбек
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Туганов Заурбек
Рождение ребёнка
1927
Сын: Туганов Каурбек
Отец ребёнка: Туганов Заурбек