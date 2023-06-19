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Райкова Ирина Всильевна
Райкова Ирина Всильевна
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Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
24.02.1986
Пол
Женский
Отец
Райков Василий Георгиевич
1957 г.р.
Мать
Райкова Наталья Григорьевна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1986
Отец:
Райков Василий Георгиевич
Мать:
Райкова Наталья Григорьевна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
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