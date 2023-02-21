Корчака Ефросинья Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корчака Ефросинья Кондратьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Любченко Тихон Кондратьевич

Мать: не указана

Смерть
1933
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