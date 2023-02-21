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Корчака Ефросинья Кондратьевна
Корчака Ефросинья Кондратьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1900
Дата смерти
1933
Пол
Женский
Отец
Любченко Тихон Кондратьевич
1891 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец:
Любченко Тихон Кондратьевич
Мать: не указана
Смерть
1933
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