Костромина (Теселкина) Любовь Филипповна
Место рождения
Дата рождения08.07.1946
Дата смерти27.05.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1969
запись акта о заключении брака № 1239 от 06.11.1969г., составлена Бюро ЗАГС Исполнительного комитета Железнодорожного районного Совета депутатов трудящихся г.Свердловска Свердловской области.
Рождение ребёнка
12.06.1972
Сын: Костромин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Костромин Николай Григорьевич
Смерть
27.05.2002