Костромина (Теселкина) Любовь Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костромина (Теселкина) Любовь Филипповна

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

08.07.1946

Дата смерти

27.05.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1946 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
06.11.1969

Муж: Костромин Николай Григорьевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
запись акта о заключении брака № 1239 от 06.11.1969г., составлена Бюро ЗАГС Исполнительного комитета Железнодорожного районного Совета депутатов трудящихся г.Свердловска Свердловской области.
Рождение ребёнка
12.06.1972

Сын: Костромин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Костромин Николай Григорьевич

Смерть
27.05.2002
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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