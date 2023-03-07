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Устиния Николаева

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Место рождения

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

27.09.1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1810 г.р.

Мать

Вычислено 1808 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
27.09.1834 ст.

Отец: Николай Иванов

Мать: Дарья Харлампиева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Николая Иванова с женою его Дарьей Харлампиевой родилась дочь Устиния Восприимниками были погоста Мелетово дьячек Михаил Иванов и той же деревни Тр... Показать все
Смерть
Неизвестно
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