Устиния Николаева
Место рождения
Дата рождения27.09.1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1834 ст.
Отец: Николай Иванов
Мать: Дарья Харлампиева
Удельного ведомства деревни Трищелинки у крестьянина Николая Иванова с женою его Дарьей Харлампиевой родилась дочь Устиния Восприимниками были погоста Мелетово дьячек Михаил Иванов и той же деревни Тр... Показать все
Смерть
Неизвестно