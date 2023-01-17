Амирхан (Амирханов) Фатих (Мухамметфатых) Зарифович
Место рождения
Дата рождения01.01.1886
Дата смерти09.03.1926
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1886 по 1905
Место жительства
С 1905 по 1907
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1907 по 1926
Смерть
09.03.1926