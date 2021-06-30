Жеглова (Чернакова) Елена Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жеглова (Чернакова) Елена Константиновна

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Место рождения

Вологда, Россия

Дата рождения

27.12.1947

Дата смерти

30.06.2021

Пол

Женский

Отец

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Мать

1911 г.р.

Муж

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1947

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Чернакова Ольга Андреевна

Вологда, Россия
Бракосочетание
01.10.1971

Муж: Жеглов Виктор Андреевич

Рождение ребёнка
17.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жеглов Виктор Андреевич

Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
07.11.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жеглов Виктор Андреевич

Ленинград
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.06.2021
Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Богословкое кладбище
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