Жеглова (Чернакова) Елена Константиновна
Место рожденияВологда, Россия
Дата рождения27.12.1947
Дата смерти30.06.2021
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1947
Отец: скрыто настройками приватности
Вологда, Россия
Бракосочетание
01.10.1971
Рождение ребёнка
17.07.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жеглов Виктор Андреевич
Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
07.11.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жеглов Виктор Андреевич
Ленинград
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.06.2021
Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Богословкое кладбище