Белянина Прасковья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белянина Прасковья Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1920

Сын: Белянин Леонид Петрович

Отец ребёнка: Белянин Пётр Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамакина Людмила Петровна

Отец ребёнка: Белянин Пётр Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белянина Мария Петровна

Отец ребёнка: Белянин Пётр Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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