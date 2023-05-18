Герасимов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старостина Тамара Петровна

Мать ребёнка: Вера Ефремовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Вера Ефремовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Вера Ефремовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера Ефремовна

Смерть
Неизвестно