Мысков Илья Мартынов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Мысков Илья Мартынов

Автор
АЛ
Лапкина А.

мужской, родился Неизвестно, Ратчино, Воскресенский муниципальный район, Московская область

умер Неизвестно

Отец
Мысков Мартин Ларионов / Иларионов1831 г.р.
Мать
Татьяна СеменоваНеизвестно г.р.
Супруги
Мыскова Мария ПетроваНеизвестно г.р.
Дети
(Мыскова) Ироида Ильинична08.03.1893 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мысков Мартин Ларионов / Иларионов

Мать: Татьяна Семенова

Ратчино, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мыскова Мария Петрова

Рождение ребёнка
08.03.1893

Дочь: (Мыскова) Ироида Ильинична

Мать ребёнка: Мыскова Мария Петрова

Ратчино, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.