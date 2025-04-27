Мысков Илья Мартынов
мужской, родился Неизвестно, Ратчино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
умер Неизвестно
ОтецМысков Мартин Ларионов / Иларионов1831 г.р.
МатьТатьяна СеменоваНеизвестно г.р.
Супруги
Мыскова Мария ПетроваНеизвестно г.р.
Дети
(Мыскова) Ироида Ильинична08.03.1893 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Ратчино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мыскова Мария Петрова
Рождение ребёнка
08.03.1893
Дочь: (Мыскова) Ироида Ильинична
Мать ребёнка: Мыскова Мария Петрова
Ратчино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно