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Егоров Павел Антонович

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Место рождения

Бобылино, Спасская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Вычислено 1845

Дата смерти

Около 1914

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бобылино, Спасская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
1874

Жена: Егорова Евдокия Павловна

Бобылино, Кубенская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
До 1876

Сын: Егоров Александр Павлович

Мать ребёнка: Егорова Евдокия Павловна

Бобылино, Спасская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
02.03.1879 ст.

Сын: Егоров Григорий Павлович

Мать ребёнка: Егорова Евдокия Павловна

Бобылино, Спасская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1886

Сын: Егоров Галактион Павлович

Мать ребёнка: Егорова Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Егоров Макарий Павлович

Мать ребёнка: Егорова Евдокия Павловна

Бобылино, Спасская волость, Вологодский уезд
Смерть
Около 1914
Бобылино, Спасская волость, Вологодский уезд
от простуды
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