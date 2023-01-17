Егоров Павел Антонович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1845
Дата смертиОколо 1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1874
Жена: Егорова Евдокия Павловна
Бобылино, Кубенская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
До 1876
Сын: Егоров Александр Павлович
Мать ребёнка: Егорова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
02.03.1879 ст.
Мать ребёнка: Егорова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Егоров Галактион Павлович
Мать ребёнка: Егорова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Егорова Евдокия Павловна
Смерть
Около 1914
от простуды