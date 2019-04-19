Лебедев Юрий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Юрий Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1948

Дата смерти

19.04.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Гулистан, Сырдарьинская обл., Узбекская ССР
Смерть
19.04.2019
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