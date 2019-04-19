Лебедев Юрий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1948
Дата смерти19.04.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Гулистан, Сырдарьинская обл., Узбекская ССР
Смерть
19.04.2019