Лобачева (Максимова/Минеева) Анфиса (Алексеевна)
Место рождения
Дата рождения01.08.1918
Дата смерти27.07.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1918
Отец: Алексей?
Рождение ребёнка
29.06.1939
Отец ребёнка: Лобачев Федор Степанович
Рождение ребёнка
25.08.1949
Сын: Лобачев Валерий Федорович
Отец ребёнка: Лобачев Федор Степанович
Бракосочетание
01.07.1950
Смерть
27.07.2014
Похороны
Неизвестно
Большеохтинское кладбище