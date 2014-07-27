Лобачева (Максимова/Минеева) Анфиса (Алексеевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобачева (Максимова/Минеева) Анфиса (Алексеевна)

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Место рождения

Галки, Нытвенский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

01.08.1918

Дата смерти

27.07.2014

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1918

Отец: Алексей?

Мать: Минеева Екатерина Сергеевна

Галки, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
29.06.1939

Сын: Лобачев Юрий Федорович

Отец ребёнка: Лобачев Федор Степанович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
25.08.1949

Сын: Лобачев Валерий Федорович

Отец ребёнка: Лобачев Федор Степанович

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
01.07.1950

Муж: Лобачев Федор Степанович

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
27.07.2014
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Большеохтинское кладбище