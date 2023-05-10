Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Дамиан Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Вихарцево Малое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно