Шевякова (Зверева) Александра Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевякова (Зверева) Александра Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1893 ст.

Муж: Шевяков Андрей Наумов

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.08.1894 ст.

Дочь: Шевякова Мария Андреева

Отец ребёнка: Шевяков Андрей Наумов

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.02.1896 ст.

Дочь: Шевякова Мария Андреева

Отец ребёнка: Шевяков Андрей Наумов

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.02.1904

Дочь: Шевякова Александра Андреева

Отец ребёнка: Шевяков Андрей Наумов

Смерть
Неизвестно

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