Шевякова (Зверева) Александра Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1893 ст.
Рождение ребёнка
08.08.1894 ст.
Дочь: Шевякова Мария Андреева
Отец ребёнка: Шевяков Андрей Наумов
Рождение ребёнка
07.02.1896 ст.
Дочь: Шевякова Мария Андреева
Отец ребёнка: Шевяков Андрей Наумов
Рождение ребёнка
06.02.1904
Дочь: Шевякова Александра Андреева
Отец ребёнка: Шевяков Андрей Наумов
Смерть
Неизвестно