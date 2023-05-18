(Виняр) Теодозия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1891
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Чума Михаил Павлович
Рождение ребёнка
04.11.1899
Отец ребёнка: Чума Михаил Павлович
дом 70
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чума Михаил Павлович
Смерть
Неизвестно