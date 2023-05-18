(Виняр) Теодозия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Виняр) Теодозия Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1891

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Чума Михаил Павлович

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
04.11.1899

Сын: Чума Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Чума Михаил Павлович

Раздельное, Львівська область
дом 70
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чума Михаил Павлович

Смерть
Неизвестно