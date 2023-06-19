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Тимофей Калинин

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Между 1720 и 1725

Дата смерти

После 1748

Пол

Мужской

Отец

1698 г.р.

Мать

Около 1698 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1720 и 1725

Отец: Калина Никитин

Мать: Меланья Аникеева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1748