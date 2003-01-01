Хамзина (Хамзина) Хамида
Место рожденияУральская обл., Аргаяшский район, д. Мавмотово
Дата рождения31.05.1932
Дата смерти?.01.2003
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1932
Отец: Хайритдинов Хамза Мл.Лейтенант
Мать: Зайра
Уральская обл., Аргаяшский район, д. Мавмотово
Рождение ребёнка
21.02.1958
с.Большие Туралы (Олы Уыш) Омская обл.
Рождение ребёнка
10.11.1960
д. Большие-Туралы Омской обл
Рождение ребёнка
20.03.1963
д. Большие-Туралы Омской обл
Рождение ребёнка
08.06.1967
д. Большие-Туралы Омской обл
Смерть
?.01.2003