Хамзина (Хамзина) Хамида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамзина (Хамзина) Хамида

Место рождения

Уральская обл., Аргаяшский район, д. Мавмотово

Дата рождения

31.05.1932

Дата смерти

?.01.2003

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1932

Отец: Хайритдинов Хамза Мл.Лейтенант

Мать: Зайра

Уральская обл., Аргаяшский район, д. Мавмотово
Рождение ребёнка
21.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тухтаметов Акиф Муталипович

с.Большие Туралы (Олы Уыш) Омская обл.
Рождение ребёнка
10.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тухтаметов Акиф Муталипович

д. Большие-Туралы Омской обл
Рождение ребёнка
20.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тухтаметов Акиф Муталипович

д. Большие-Туралы Омской обл
Рождение ребёнка
08.06.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тухтаметов Акиф Муталипович

д. Большие-Туралы Омской обл
Смерть
?.01.2003
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