Скорняков Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1978
Рождение ребёнка
22.09.2001
Сын: Скорняков Станислав Дмитриевич
Мать ребёнка: Скорнякова Анна Влидимировна
Рождение ребёнка
23.03.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скорнякова Анна Влидимировна
Рождение ребёнка
25.08.2017
Сын: Скорняков Ефим Дмитриевич
Мать ребёнка: Скорнякова Анна Влидимировна