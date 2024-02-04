Скорняков Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скорняков Дмитрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1978

Отец: Скорняков Александр Дмитриевич

Мать: Скорнякова (Нохрина) Антонида Ефимовна

Рождение ребёнка
22.09.2001

Сын: Скорняков Станислав Дмитриевич

Мать ребёнка: Скорнякова Анна Влидимировна

Рождение ребёнка
23.03.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скорнякова Анна Влидимировна

Рождение ребёнка
25.08.2017

Сын: Скорняков Ефим Дмитриевич

Мать ребёнка: Скорнякова Анна Влидимировна

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