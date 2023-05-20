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Дедова Кристина
Дедова Кристина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Рыжиков Сергей Владимирович
1969 г.р.
Мать
Каткова Елена Анатольевна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Рыжиков Сергей Владимирович
Мать:
Каткова Елена Анатольевна
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