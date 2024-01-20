Смирнов Андрей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1975
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1975
Отец: Смирнов Михаил Фёдорович
Мать: Смирнова Лидия Семёновна
Рождение ребёнка
30.01.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Марина Сергеевна
Рождение ребёнка
31.07.2003
Дочь: Смирнова Ангелина Андреевна
Мать ребёнка: Смирнова Марина Сергеевна