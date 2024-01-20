Смирнов Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Андрей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1975

Отец: Смирнов Михаил Фёдорович

Мать: Смирнова Лидия Семёновна

Рождение ребёнка
30.01.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Марина Сергеевна

Рождение ребёнка
31.07.2003

Дочь: Смирнова Ангелина Андреевна

Мать ребёнка: Смирнова Марина Сергеевна

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