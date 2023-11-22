Орлянкина Мерсиянцева Белова (Блохина) Евгения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлянкина Мерсиянцева Белова (Блохина) Евгения Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1955

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1955

Отец: Блохин Николай Петрович

Мать: Блохина Вера Константиновна

Рождение ребёнка
19.02.1977

Дочь: Орлянкина Виктория Александровна

Отец ребёнка: Орлянкин Александр Борисович

Рождение ребёнка
08.02.1978

Сын: Орлянкин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Орлянкин Александр Борисович

Рождение ребёнка
14.07.1983

Дочь: Орлянкина Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Орлянкин Александр Борисович

Рождение ребёнка
05.12.1984

Сын: Орлянкин Кирилл Александрович

Отец ребёнка: Орлянкин Александр Борисович

Рождение ребёнка
06.03.1988

Дочь: Орлянкина Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Орлянкин Александр Борисович

г.Воскресенск, Московская область
Рождение ребёнка
25.05.1991

Дочь: Орлянкина Елена Александровна

Отец ребёнка: Орлянкин Александр Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлянкин Александр Борисович

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