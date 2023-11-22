Орлянкина Мерсиянцева Белова (Блохина) Евгения Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1955
Рождение ребёнка
19.02.1977
Дочь: Орлянкина Виктория Александровна
Отец ребёнка: Орлянкин Александр Борисович
Рождение ребёнка
08.02.1978
Сын: Орлянкин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Орлянкин Александр Борисович
Рождение ребёнка
14.07.1983
Дочь: Орлянкина Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Орлянкин Александр Борисович
Рождение ребёнка
05.12.1984
Сын: Орлянкин Кирилл Александрович
Отец ребёнка: Орлянкин Александр Борисович
Рождение ребёнка
06.03.1988
Дочь: Орлянкина Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Орлянкин Александр Борисович
г.Воскресенск, Московская область
Рождение ребёнка
25.05.1991
Дочь: Орлянкина Елена Александровна
Отец ребёнка: Орлянкин Александр Борисович
Бракосочетание
Неизвестно