Лисов ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лисов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисов Николай

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисов Анатолий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисов Александр

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисов Яков

Мать ребёнка: ?

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