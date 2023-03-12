Бушуев Семен (Симеон) Василиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1848 ст.
Отец: Бушуев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1867 ст.
Мать ребёнка: Бушуева Варвара Михаилова
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.
Мать ребёнка: Бушуева Варвара Михаилова
Рождение ребёнка
Около 1888 ст.
Мать ребёнка: Бушуева Варвара Михаилова
Место жительства
1907 ст.
Косьва, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 7 Оп. 1 Д. 98 стр. АП 57
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно