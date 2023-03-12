Бушуев Семен (Симеон) Василиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуев Семен (Симеон) Василиев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1850 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1848 ст.

Отец: Бушуев Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1867 ст.

Сын: Бушуев Василий Симеонов

Мать ребёнка: Бушуева Варвара Михаилова

Рождение ребёнка
Около 1869 ст.

Сын: Бушуев Павел Симеонов

Мать ребёнка: Бушуева Варвара Михаилова

Рождение ребёнка
Около 1888 ст.

Сын: Бушуев Иаков Симеонов

Мать ребёнка: Бушуева Варвара Михаилова

Место жительства
1907 ст.
Косьва, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 7 Оп. 1 Д. 98 стр. АП 57
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушуева Варвара Михаилова

Смерть
Неизвестно
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