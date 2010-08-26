Решетниковва (Воронцова) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1922
Дата смерти26.08.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1948
Дочь: Логачева Татьяна Вячеславовна
Отец ребёнка: Решетников Вячеслав Иванович
Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
26.08.2010
Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область