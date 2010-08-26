Решетниковва (Воронцова) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетниковва (Воронцова) Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1922

Дата смерти

26.08.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1948

Дочь: Логачева Татьяна Вячеславовна

Отец ребёнка: Решетников Вячеслав Иванович

Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
26.08.2010
Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область