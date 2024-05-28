Антипов Игорь Васильевич
Место рождения
Дата рождения26.10.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1957
Бракосочетание
12.04.1980
Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.10.1980
Мать ребёнка: Антипова (Сидорова) Марина Николаевна
Рождение ребёнка
24.04.1983
Мать ребёнка: Антипова (Сидорова) Марина Николаевна
Рождение ребёнка
08.12.1985
Дочь: Антипова Ирина Игоревна
Мать ребёнка: Антипова (Сидорова) Марина Николаевна
Развод
30.12.2000