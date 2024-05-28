Антипов Игорь Васильевич 26.10.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Антипов Игорь Васильевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.10.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1957

Отец: Антипов Василий Степанович

Мать: Антипова (Чернышова) Таисия Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
12.04.1980

Жена: Антипова (Сидорова) Марина Николаевна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.10.1980

Сын: Антипов Виктор Игоревич

Мать ребёнка: Антипова (Сидорова) Марина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.04.1983

Сын: Антипов Василий Игоревич

Мать ребёнка: Антипова (Сидорова) Марина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.12.1985

Дочь: Антипова Ирина Игоревна

Мать ребёнка: Антипова (Сидорова) Марина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Развод
30.12.2000

Жена: Антипова (Сидорова) Марина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

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