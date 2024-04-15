Сметанин Поликарп Иванович
Место рождения
Дата рождения18.02.1886 ст.
Дата смерти09.11.1953
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1886 ст.
Крещение
19.02.1886 ст.
Александровское, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Александро-Невская церковь село Александровское Котельнического уезда Вятской губернии
Бракосочетание
07.02.1911 ст.
Рождение ребёнка
19.11.1919
Дочь: Сметанина Александра Поликарповна
Мать ребёнка: Сметанина Варвара Пименовна
Рождение ребёнка
25.01.1922
Дочь: Меньшикова Татьяна Поликарповна
Мать ребёнка: Сметанина Варвара Пименовна
Рождение ребёнка
26.12.1922
Дочь: Сметанина Зоя Поликарповна
Мать ребёнка: Сметанина Варвара Пименовна
Рождение ребёнка
02.02.1926
Дочь: Сметанин Григорий Поликарпович
Мать ребёнка: Сметанина Варвара Пименовна
Вступление в колхоз
1930
Вступление в колхоз
1943
Колхоз "Светлый Путь"
Вступление в колхоз
Около 1946
Колхоз "Красный Пахарь"
Место жительства
?.11.1952
Смерть
09.11.1953