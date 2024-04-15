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Сметанин Поликарп Иванович

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Место рождения

Сметанинской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

18.02.1886 ст.

Дата смерти

09.11.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1886 ст.

Отец: Сметанин Иван Петрович

Мать: Сметанина Евдокия Васильевна

Сметанинской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Крещение
19.02.1886 ст.
Александровское, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Александро-Невская церковь село Александровское Котельнического уезда Вятской губернии
Бракосочетание
07.02.1911 ст.

Жена: Сметанина Варвара Пименовна

Бороны, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.11.1919

Дочь: Сметанина Александра Поликарповна

Мать ребёнка: Сметанина Варвара Пименовна

Бороны, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
25.01.1922

Дочь: Меньшикова Татьяна Поликарповна

Мать ребёнка: Сметанина Варвара Пименовна

Бороны, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.12.1922

Дочь: Сметанина Зоя Поликарповна

Мать ребёнка: Сметанина Варвара Пименовна

Бороны, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.02.1926

Дочь: Сметанин Григорий Поликарпович

Мать ребёнка: Сметанина Варвара Пименовна

Бороны, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Вступление в колхоз
1930
Бороны, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Вступление в колхоз
1943
Бороны, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Колхоз "Светлый Путь"
Вступление в колхоз
Около 1946
Бороны, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Колхоз "Красный Пахарь"
Место жительства
?.11.1952
Кумыш, Лысьвенский, Пермский край
Смерть
09.11.1953
Кумыш, Лысьвенский, Пермский край
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