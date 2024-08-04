Кабанец Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кабанец Евгений Евгеньевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мешалкина Ольга Евгеньевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Проскурина Юлия Петровна
Отец ребёнка: Толкунов Пётр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1939
Отец ребёнка: Толкунов Пётр Петрович
Смерть
Неизвестно