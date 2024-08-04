Кабанец Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанец Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабанец Евгений Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мешалкина Ольга Евгеньевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Проскурина Юлия Петровна

Отец ребёнка: Толкунов Пётр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкунов Пётр Петрович

Рождение ребёнка
01.04.1939

Сын: Толкунов Юрий Петрович

Отец ребёнка: Толкунов Пётр Петрович

Смерть
Неизвестно

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