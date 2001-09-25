Мельник Дарья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельник Дарья Сергеевна

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

25.09.2001

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.2001

Отец: Мельник Сергей Владимирович

Мать: Мельник Любовь Геннадьевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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